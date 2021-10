OM : Jorge Sampaoli revient sur le retour en grâce de Duje Caleta-Car

La suite après cette publicité

Longtemps considéré comme la cinquième roue du carrosse et le cinquième dans la hiérarchie des défenseurs centraux de l'Olympique de Marseille par Jorge Sampaoli, Duje Caleta-Car (25 ans) a totalement inversé la situation. Devenu titulaire, il sort d'un joli match contre le PSG et tentera de répéter ce genre de performance ce mercredi (21 heures) contre l'OGC Nice. Son coach n'a pas manqué de revenir sur son retour en forme en conférence de presse.

«Oui on a discuté avec lui sur la manière qu'on voulait qu'il joue selon notre idée. Le talent il l'a, car il est international croate. On lui a expliqué ce qu'on voulait faire, il a grandi et il est rentré dans l'équipe au bon moment. On a récupéré un joueur avec une expérience internationale. Il y a des joueurs qui seront bons à des moments ou d'autres. C'est pour cela qu'il est important d'avoir une concurrence saine et interne. Le plus important c'est l'équipe et cela vaut pour tous les joueurs» n'a pas manqué de rappeler Jorge Sampaoli.

