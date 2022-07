Chelsea abandonne la piste Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Où jouera Cristiano Ronaldo ? C'est la grande question qui agite ce mercato d'été 2022. Il y a près de deux semaines maintenant, le Times a révélé que la star portugaise, peu enchantée par la perspective d'évoluer en Ligue Europa et par le mercato mené par son club, souhaitait quitter Manchester United un an seulement après son retour. Attendu pour la reprise, CR7 avait été excusé par les Mancuniens, qui ont indiqué qu'il était absent pour raisons familiales. Mais la presse anglaise y a vu un lien clair et évident avec ses envies de départ.

Après avoir séché la reprise, le Portugais a aussi manqué la tournée estivale en Thaïlande. Ce dont les Anglais se seraient bien passés. Interrogé au sujet de l'ancien joueur du Real Madrid, Erik ten Hag a indiqué qu'il serait à MU cette saison. «Cristiano Ronaldo n’est pas à vendre, il est dans nos plans. Il n’est pas avec nous en raison de problèmes personnels. Nous planifions cette saison avec Cristiano Ronaldo, c’est tout.» Le technicien néerlandais avait ensuite indiqué qu'il voulait rendre sa star heureuse.

Plusieurs pistes sont tombées à l'eau

«Je ne sais pas, j’ai hâte de travailler avec lui. J’ai parlé avec Cristiano Ronaldo avant que cette question ne soit soulevée. J’ai eu une bonne conversation avec lui. Il ne m’a pas dit qu’il voulait partir... Nous voulons réussir ensemble». Pourtant, les nouvelles parues dans la presse anglaise et étrangère n'ont pas de quoi rassurer le coach mancunien. Cette semaine, Le Parisien a révélé que Jorge Mendes avait offert son joueur au Paris Saint-Germain. Mais les Franciliens ont refusé. En Espagne, Joan Laporta, le président du Barça, a discuté de son cas avec Mendes.

Mais Robert Lewandowski est toujours la priorité. CR7 pourrait d'ailleurs remplacer le Polonais au Bayern Munich en cas de départ cet été. Mais les Allemands ont indiqué que ce n'était pas leur idée. Si plusieurs pistes ont été donc explorées sans succès, le clan Ronaldo comptait sur Chelsea pour le sortir d'affaire. D'autant que le nouveau propriétaire du club, Todd Boehly, s'est montré très intéressé à l'idée de recruter le Portugais, lui qui veut frapper fort pour son premier mercato avec les Blues. L'homme d'affaires a donc échangé avec l'agent de Cristiano Ronaldo.

Tuchel ne veut pas de CR7

Les chances de le voir rejoindre Londres étaient donc grandes. Encore fallait-il que cette piste soit validée par Thomas Tuchel, qui a plus de pouvoir à présent. Le technicien allemand a échangé avec Boehly au sujet du mercato et de CR7. Et selon le Daily Mail, l'ancien coach du PSG a tranché : il ne veut pas de Cristiano Ronaldo. En effet, Tuchel ne veut pas d'une star ou d'une individualité qui vole la vedette à son équipe. Il est aussi persuadé que Raheem Sterling, qui a signé officiellement hier, correspond plus à ce qu'il veut mettre en place à Chelsea.

Tuchel veut en faire un des nouveaux leaders. Un transfert de CR7 à Chelsea lui aurait volé la vedette. Le dossier est donc clos pour les Blues qui vont pouvoir se concentrer sur la suite du mercato en bouclant les arrivées de Kalidou Koulibaly, Nathan Aké voire Presnel Kimpembe. De son côté, Cristiano Ronaldo, qui voit donc une nouvelle piste tomber à l'eau, a de moins en moins de possibilités de trouver un point de chute digne de ce nom. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne rejoindra pas le club saoudien qui lui propose un salaire de 250 millions d'euros sur deux ans.