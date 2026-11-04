Real Madrid : José Mourinho répond cash sur sa gestion de Valverde

Avant le match de Ligue des Champions contre l’AEK Athènes (ce mercredi à 18h45), José Mourinho alignera-t-il une nouvelle fois Federico Valverde au poste de latéral droit ? Comme ce fut déjà le cas avec Carlo Ancelotti, le milieu de terrain uruguayen vient dépanner en défense. Mais cette fois, Valverde le fait alors que les deux spécialistes du poste, Trent Alexander-Arnold et Denzel Dumfries, sont disponibles. Interrogé au sujet de sa gestion du Sud-Américain en conférence de presse, José Mourinho a envoyé un message très clair à son joueur.

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« Je le considère comme un joueur extrêmement important pour l’équipe. Le fait d’être le capitaine du Real Madrid lui fait voir les choses différemment. Quand on est capitaine, on doit se démarquer. C’est une responsabilité, et je pense que cela le poussera à jouer, quel que soit le rôle nécessaire pour son équipe et ses coéquipiers. C’est ça, pour moi, un capitaine, et c’est pourquoi je suis convaincu que Fede n’aura aucun problème à jouer n’importe où. L’effectif est conçu pour aligner Valverde au milieu de terrain. Cela signifie que nous n’avons pas beaucoup de joueurs à ce poste, et comme nous n’en avons pas beaucoup, je suis sûr que Valverde reviendra jouer au milieu de terrain. Si vous me demandez si je suis content qu’il joue au poste d’arrière latéral, oui. Si vous me demandez si l’équipe joue mieux de ce côté-là, oui. Mais au milieu de terrain, nous avons Tchouameni, Camavinga, Bernardo, Thiago, et c’est tout. C’est pourquoi je dis que Fede jouera au poste d’arrière latéral, parce que nous l’apprécions tous beaucoup, mais il devra aussi jouer au milieu de terrain », a-t-il confié.