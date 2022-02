LdC, MU : Anthony Elanga avait rêvé de ce genre de soirée

Tout jeune footballeur a déjà rêvé d'inscrire un but important pour son club de coeur en Ligue des Champions, certains ont réalisé leur rêve. C'est le cas d'Anthony Elanga. Le jeune Red Devil a inscrit le but de l'égalisation ce mercredi face à l'Atlético de Madrid, permettant donc à son équipe de repartir du Wanda Metropolitano sans la défaite. «Il joue comme si c'était un rêve qui se réalisait. C'est une joie et un plaisir de le regarder jouer, j'aimerais que quelques autres joueurs le prennent comme exemple et comme modèle,» expliquait Ralf Rangnick à la fin du match, visiblement fier de son joueur.

L'international espoir suédois de 19 ans, qui avait manqué le tir au but décisif en FA Cup, a été interrogé sur sa soirée en zone mixte, dans des propos retranscrits par la BBC : «je vous ai dit à quel point je suis calme et cool à chaque fois qu'on me donne une opportunité. Je veux rendre la pareille au manager et me donner à 150% à chaque fois que j'entre sur le terrain. Je fais juste ce que je peux faire, je veux être le meilleur joueur sur le terrain et j'apprécie le patron. Il [Ralf Rangnick] m'a dit de faire peur aux défenseurs et de courir derrière quand j'en ai l'occasion.» Le héros de la soirée, qui inscrivait au passage son premier but en Ligue des Champions, concluait : «j'ai rêvé de moments comme celui-ci, marquer en Ligue des Champions contre des équipes européennes de premier plan comme l'Atletico Madrid, c'est un rêve qui devient réalité.»