Pourquoi il ne faut absolument pas rater OL - PSG

Le mercato ferme ses portes, la Ligue des Champions se profile, la trêve internationale aussi et la Ligue 1 Uber Eats offre un choc plutôt sexy pour cette 4e journée de championnat. En effet, l’Olympique Lyonnais reçoit ce dimanche soir le Paris Saint-Germain pour une rencontre savoureuse. Avec seulement un point en trois matches, le constat est alarmiste pour les Gones tandis que le Paris Saint-Germain semble doucement monter en puissance après son large succès face au RC Lens.

3 raisons de ne pas rater OL - PSG

Seulement un point en trois rencontres, un fond de jeu très décevant, Laurent Blanc en position délicate, l’Olympique Lyonnais est particulièrement à la peine sur ce début de saison. Pourtant, les Rhodaniens peuvent être rassurés par la fin de mercato et notamment l’arrivée du jeune Ernest Nuamah en provenance de Nordsjaelland. Un sacré coup puisque le joueur avait de nombreux prétendants comme l’Ajax Amsterdam, Reims, Lille et … Le Paris Saint-Germain. Ailier ghanéen remuant qui a tout cassé au Danemark, il va tenter de faire de même en Ligue 1 Uber Eats et quoi de mieux qu’un match face au Paris Saint-Germain pour s’illustrer. Nuamah pourrait être le détonateur tant attendu par les supporters lyonnais.

Kylian Mbappé est en feu

Ce match sera aussi peut-être le dernier de Laurent Blanc à la tête de l’Olympique Lyonnais. Auteur d’une préparation compliquée et avec seulement un point en trois matches, le Cévenol est logiquement attendu. La proposition de son équipe face à un Paris Saint-Germain qui trouve une identité forte sous les ordres de Luis Enrique devra être optimale pour espérer un résultat. Habitué à élever son niveau dans les grosses rencontres, l’Olympique Lyonnais n’arrive pas dans les meilleures dispositions. Néanmoins, le PSG serait inspiré de se méfier, car rien n’est plus dangereux qu’une bête blessée.

Long feuilleton de l’été, le dossier Kylian Mbappé s’est achevé cet été par un statu quo puisque le Français est finalement resté du côté du Paris Saint-Germain malgré les rumeurs l’envoyant au Real Madrid. Longtemps en brouille avec les Franciliens et absent du premier match contre Lorient (0-0), il a depuis fait un retour éclatant. Buteur contre Toulouse (1-1), il a de nouveau brillé contre Lens (3-1) samedi dernier. Auteur d’un doublé, l’attaquant tricolore figure déjà sur la deuxième marche du classement des buteurs. De bon augure pour la suite de la saison du Français et du club parisien. Face à l’Olympique Lyonnais, l’une de ses principales victimes - puisqu’il a inscrit 11 buts en 14 rencontres face aux Gones (Montpellier et Dijon ont encaissé 12 buts) - le Champion du monde 2018 est évidemment attendu au tournant d’autant qu’il sera associé une nouvelle fois à son ami et coéquipier chez les Bleus, Ousmane Dembelé. Ce qui promet assurément un grand spectacle.

