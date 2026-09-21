Ceuta : les révélations de Yann Bodiger sur la crise migratoire

Installé à Ceuta depuis l’été 2025, Yann Bodiger vit de près la crise migratoire qui touche l’enclave espagnole depuis la fin du mois de juillet. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien Toulousain raconte le bouleversement provoqué par l’arrivée massive de migrants les 30 et 31 juillet. « Ça a été un choc, la population a doublé en deux jours, c’était vraiment un envahissement. Le quotidien a changé du jour au lendemain », explique le milieu français. Ceuta compte environ 80 000 habitants et près de 72 000 migrants sont entrés durant ces deux journées, avant que la grande majorité ne retourne au Maroc. Bodiger, qui vit sur place avec sa femme et leur fille, décrit des parcs occupés, une crise devenue le principal sujet de conversation et un sentiment de peur alimenté par des vols et agressions relatés. Il souligne toutefois que la situation s’est depuis améliorée et estime qu’elle a été « très bien gérée » par la ville.

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L’ancien international U20 et Espoirs assure n’avoir jamais envisagé de quitter l’AD Ceuta, qu’il a rejoint après sept années passées en Espagne. Rassuré par ses voisins et ses connaissances, il évoque notamment le renforcement des forces de l’ordre dans le centre-ville. Son équipe a également voulu faire passer un message en interrompant pendant une trentaine de secondes le coup d’envoi de deux rencontres, face à Las Palmas le 23 août puis à Majorque le 30 août. « Ceuta est espagnole et la ville veut retrouver sa normalité et sa sécurité », explique Bodiger, tout en rappelant la situation difficile vécue également par les migrants. « Quand on s’entraîne, on voit les camps de migrants, et eux nous voient aussi d’ailleurs… Nous, on fait notre boulot et d’autres personnes doivent trouver les solutions à ces problèmes. »