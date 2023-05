L’étonnant rituel du Real Madrid avant les matches

Les plus anciens se rappelleront certainement de Patrick Vieira et de son indissociable Vicks Vaporub. À l’époque, le Français imprégnait son maillot de ce remède pour décongestionner et désencombrer ses voies respiratoires pendant les rencontres. Et à vrai dire, ce rituel promu y a plus de vingt ans par l’ancien international français a été remis au goût du jour par les joueurs du Real Madrid, indique Marca.

Avant chaque coup d’envoi, les joueurs madrilènes se dirigent en effet vers leur staff médical pour imprégner leur maillot de cette miraculeuse pommade. L’objectif ? Toujours le même : faciliter la respiration des joueurs et soulager les petites douleurs musculaires et articulaires. Grâce aux vertus anti-inflammatoires de l’eucalyptus, cette pommade permet en effet d’améliorer l’apport d’oxygène aux poumons, ce qui peut faire la différence lors d’activités sportives. Le sens du détail, qu’ils devraient de nouveau convoquer ce mercredi face à Manchester City (21h00) afin de tenter de décrocher une nouvelle place en finale de Ligue des Champions.

