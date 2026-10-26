PSG : que devient Alessandro Longoni, première recrue du dernier mercato d’été

Bon nombre de supporters du Paris Saint-Germain se demandent sûrement où est passé Alessandro Longoni. Arrivé dans la capitale l’été dernier avec une réputation déjà flatteuse en Italie, le jeune gardien a rapidement disparu des radars. Sa dernière apparition remonte au début du mois de septembre avec l’équipe Espoirs, avant qu’une blessure à la cuisse ne vienne brutalement freiner ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs. Depuis, le portier transalpin se fait discret, loin des projecteurs qui accompagnent habituellement les recrues parisiennes. À 18 ans, il n’a évidemment pas encore vocation à bouleverser la hiérarchie du club, mais son absence prolongée interroge forcément ceux qui suivent de près les jeunes talents du PSG. D’autant que son recrutement avait suscité une certaine curiosité au moment de sa signature.

La suite après cette publicité

Il faut dire que Longoni n’est pas arrivé à Paris par hasard. Formé à l’AC Milan, où il était considéré comme l’un des gardiens les plus prometteurs de sa génération, l’Italien a rejoint le club de la capitale avec un CV déjà intéressant. Champion d’Europe U17 avec la Nazionale en 2024, il avait également participé à la troisième place italienne lors de la Coupe du Monde U17 en 2025. Du haut de son 1,92 m, le droitier, déjà comparé à Gianluigi Donnarumma, s’est notamment distingué par ses réflexes, son calme et sa qualité de jeu au pied. Un profil qui correspond aux exigences de Luis Enrique, particulièrement attentif à la participation de ses gardiens dans la construction. Pour autant, le jeune Lombard n’a pas débarqué avec la promesse d’un rôle majeur chez les professionnels. Dans l’immédiat, il occupe la place de troisième gardien derrière Lucas Chevalier et Matvey Safonov, avec l’objectif de poursuivre son développement au sein de la structure parisienne.

La suite après cette publicité

Un retour qui se précise cette semaine

Mais alors que la saison a déjà bien avancé, le nouveau portier parisien n’a toujours pas pu lancer véritablement son aventure. Après avoir participé à quelques séances avec le groupe professionnel et avoir été convoqué pour la rencontre de Ligue 1 face au LOSC, le natif de Côme a été stoppé par une gêne à la cuisse contractée lors d’un match de Premier League International Cup face à l’académie de Crystal Palace, le 2 septembre dernier. Une absence qui s’est étirée bien au-delà de ce que le jeune gardien pouvait espérer, le contraignant à regarder ses coéquipiers poursuivre leur progression sans lui. Le PSG a finalement communiqué sur une reprise individuelle à la mi-octobre, premier signe encourageant après plusieurs semaines loin des terrains, alors même qu’il avait disputé deux matchs amicaux avec les Espoirs en août. Les nouvelles sont désormais bien meilleures, à en croire les récentes informations de la presse parisienne. Le retour à l’entraînement collectif se précise et pourrait intervenir dès le début de la semaine au Campus de Poissy. Une étape importante pour celui qui attend de retrouver des sensations avec le ballon et de reprendre le fil de sa saison.

La fin du calvaire semble enfin se dessiner pour Longoni. Si son retour dans le groupe professionnel ne signifie pas qu’il disputera immédiatement ses premières minutes en compétition officielle, il lui permettra au moins de retrouver un rythme normal et de reprendre sa progression. Pendant son indisponibilité, Luis Enrique a fait appel à plusieurs jeunes gardiens pour compléter les séances et les groupes convoqués les jours de match, à l’image d’Arthur Vignaud, Adam Mouak ou Arthur Bar. La concurrence ne l’a pas attendu, et les prestations récentes de Vignaud avec les jeunes Parisiens en Youth League rappellent que les places restent à gagner. Un retour en match avec les Espoirs pourrait rapidement être envisagé, à l’occasion d’une rencontre amicale programmée face à Blois cette semaine. Pour Longoni, l’urgence est toutefois ailleurs. Après plusieurs semaines d’arrêt, il doit d’abord retrouver l’intégralité de ses moyens physiques et reprendre confiance. Le PSG pourra ensuite évaluer la suite de son programme. Le jeune Italien n’a pas encore eu l’occasion de montrer l’étendue de son potentiel à Paris, mais il entrevoit enfin la lumière au bout du tunnel.