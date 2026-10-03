Équipe de France : Ousmane Dembélé prend très cher après sa nouvelle disasterclass !

Ousmane Dembélé n’a pas échappé aux critiques après le nul concédé par les Bleus face à l’Italie (1-1). Attendu au tournant en l’absence de Kylian Mbappé et installé en pointe par Zinedine Zidane, le Ballon d’Or 2025 a, en effet, livré une prestation particulièrement décevante. Peu inspiré, souvent bien contenu par la défense italienne et trop imprécis dans les derniers mètres, l’attaquant du PSG a notamment manqué une énorme occasion après la pause, butant sur un Gianluigi Donnarumma impérial. Un match raté qui a rapidement enflammé les débats.

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Pas tendre avec le capitaine des Bleus, L’Équipe lui a ainsi attribué un sévère 3/10, tandis que Le Parisien l’a noté 4/10. Le quotidien sportif a notamment pointé son manque de tranchant, évoquant une soirée frustrante pour le Parisien, trop peu influent malgré ses efforts dans le pressing. Un contraste saisissant avec le statut du joueur, fraîchement sacré Ballon d’Or et attendu comme l’un des leaders offensifs de cette nouvelle équipe de France. «On peut en attendre davantage d’un joueur aussi fort que lui», a de son côté résumé la rédaction FM avec une note légèrement plus généreuse (5).

Dembélé se fait détruire

Sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, Dave Apadoo ne s’est, lui, pas privé de charger sévèrement l’attaquant français : «bonsoir Ousmane, j’ai deux mots à vous dire. Vous êtes le Ballon d’or mais c’était un Ballon d’or parisien. Il y a une trop grande différence entre ce que vous produisez avec Paris et ce que vous continuez à ne pas produire en équipe de France. On a l’impression que vous n’arrivez pas à prendre possession de cette équipe. C’était les circonstances parfaites sans Kylian surtout que Zidane vous a placé dans les meilleures conditions, en pointe. Vous revenez à vos vieux démons avec des erreurs techniques, une incapacité à cadrer vos frappes. On vous attend au tournant, à vous de jouer Ousmane».

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Une sortie cash qui renvoie forcément à une question persistante autour de Dembélé : pourquoi son influence est-elle si différente avec le PSG et avec les Bleus ? De son côté, Zinedine Zidane a lui refusé de tirer à boulets rouges sur son joueur. Après la rencontre, le sélectionneur a ainsi estimé ne pas avoir grand-chose à lui reprocher, tout en reconnaissant que Dembélé pouvait évidemment faire mieux. Pour autant, face à la Belgique lundi soir, Dembélé aura déjà une pression certaine sur les épaules et devra montrer que cette soirée ratée n’était qu’un accident dans son début d’aventure sous les ordres de Zidane.