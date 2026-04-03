PSG : Ousmane Dembélé provoque déjà des cauchemars à Liverpool

Le Parc des Princes n’a pas attendu le choc européen pour vibrer. Avant même de se projeter vers le quart de finale de Ligue des Champions face à Liverpool, le Paris Saint-Germain a vu l’un de ses hommes forts frapper fort face à Toulouse (3-1). Dans une rencontre que les hommes de Luis Enrique ont globalement maîtrisée malgré un onze largement remanié, Ousmane Dembélé a une nouvelle fois rappelé pourquoi il est toujours l’arme offensive numéro un du club parisien depuis plus d’un an. L’ailier français a rapidement mis les siens sur les bons rails grâce à une inspiration de grande classe, permettant au PSG de prendre les commandes d’une rencontre où Toulouse a tenté de résister sans jamais réellement prendre l’ascendant.

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Après une première alerte signée Khvicha Kvaratskhelia bien repoussée par Guillaume Restes, Paris a fini par faire craquer le bloc toulousain grâce au talent de son numéro 10. Sur un ballon repoussé plein axe par la défense violette, Ousmane Dembélé a déclenché une somptueuse volée du pied gauche qui est venue se loger dans la lucarne. Toulouse a bien trouvé les ressources pour revenir au score sur un corner repris par Rasmus Nicolaisen après une sortie manquée de Matvey Safonov, mais la réaction parisienne a été immédiate. Sur un nouveau coup de pied arrêté frappé par Kang-in Lee, Khvicha Kvaratskhelia a dévié au premier poteau avant que Dembélé ne surgisse au second pour inscrire un doublé à bout portant, confirmant son influence totale sur la rencontre et installant déjà une menace très sérieuse à quelques jours de retrouver Liverpool en Ligue des Champions.

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Les Reds doivent se méfier du Ballon d’Or

Auteur d’un nouveau match plein sous le maillot parisien, Ousmane Dembélé a encore été l’un des grands artisans du succès du PSG face à Toulouse. Très actif dans son couloir, souvent à l’origine des situations dangereuses et surtout cliniques dans la zone de vérité, l’international français a signé un doublé précieux pour permettre aux siens de garder la main dans cette rencontre. Sa volée lumineuse en première période a rapidement lancé Paris avant qu’il ne surgisse une seconde fois au bon endroit sur corner pour redonner l’avantage aux hommes de Luis Enrique. «C’est une belle victoire. Après, je pense qu’on peut s’améliorer sur le match et comme l’a dit le coach, tout le monde est impliqué. On va avoir besoin de tout le monde pour gagner plusieurs titres. Je tire dix fois, il n’y en a qu’une qui rentre et ça m’a réussi ce soir. J’ai vu le ballon arriver doucement, je me suis dit de la tenter et ça a marché. On est très bien rentrés dans ce match, alors que c’est toujours difficile en retour de trêve internationale. C’était une très belle prestation de toute l’équipe et on est contents». Une prestation aboutie qui confirme la très bonne dynamique de l’ancien Barcelonais à l’approche du grand rendez-vous européen face à Liverpool.

«Cette saison, mon plus beau but reste celui face à Lille, même si celui-là est pas mal. On arrive dans une période compliquée, il va falloir répondre présent. On prépare bien Liverpool. On arrive dans la dernière partie de saison, où il va y avoir la Ligue des champions et Lens qui pousse derrière nous donc il va falloir répondre présent. Après je pense qu’on peut encore s’améliorer sur certains aspects tactiques. Je n’ai pas beaucoup joué en Ligue 1 cette saison, mais j’essaie d’être efficace devant le but et pour l’équipe. On espère faire deux bons matchs, c’est la Ligue des champions, les quarts de finale, tout peut se passer». De quoi aussi impressionner Luis Enrique en conférence de presse : «Pour moi, tous les buts sont beaux. Hier, comme toujours les veilles de match, on a fait un exercice de tirs au but et il a été incroyable. Aujourd’hui, il a montré que c’est le Ballon d’Or. Il a pu jouer 90 minutes. C’est important pour son niveau physique. On est très contents parce que c’est toujours très beau de voir jouer un joueur aussi différent qu’Ousmane Dembélé». Avec un Dembélé aussi inspiré et décisif, le PSG peut aborder la suite de sa saison avec beaucoup d’ambition et une confiance renforcée à l’approche des grands rendez-vous européens.