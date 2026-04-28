PSG : Ousmane Dembélé annonce une demi-finale retour de folie

Les attentes étaient immenses, mais cette demi-finale aller de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich a dépassé tout ce à quoi les amoureux du football pouvaient s’attendre. Après une première période conclue par un 3-2 historique en faveur du club de la capitale (jamais une équipe française n’avait marqué autant de buts lors d’une première période d’une demi-finale de C1), Franciliens et Bavarois se sont quittés sur le score exceptionnel de 5 buts à 4 en faveur des Rouge-et-Bleu.

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Élu homme du match par l’UEFA et auteur d’un doublé, Ousmane Dembélé a été le premier Parisien à s’arrêter au micro de Canal+ pour livrer sa réaction à chaud. « Deux grandes équipes qui attaquent, qui ne se posent pas de questions, c’est une demi-finale de Ligue des Champions. Le Bayern, c’est une grande équipe, nous aussi. On est content du résultat, même si à 5-2 on a un peu arrêté de jouer ».

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Paris veut aller gagner à Munich

Une avance de trois buts qui a fondu comme neige au soleil à cause d’une panne physique ? « Un peu de tout. Le Bayern, c’est une grande équipe, ç'a été un match incroyable », a ajouté le Ballon d’Or 2025 qui a ensuite lancé le match retour à Munich. Une rencontre que les champions d’Europe en titre ne comptent pas aborder en gérant leur petit but d’avance selon le numéro 10 parisien.

« Maintenant, on va aller à Munich pour gagner l’autre match et se qualifier. Il va falloir rester concentré », a-t-il déclaré, avant d’annoncer qu’il faudra s’attendre à un nouveau match de folie. « Bien évidemment. Deux équipes qui vont attaquer, on ne va pas changer notre philosophie. On va attaquer, ils vont attaquer, ça va donner un beau deuxième match ». On en salive déjà !