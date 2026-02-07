Menu Rechercher
PSG : Luis Enrique lance un appel au calme pour le Classique

Par Samuel Zemour - Jordan Pardon
1 min.
Luis Enrique @Maxppp
PSG Marseille
Présent en conférence de presse ce samedi à la veille du Classique face à l’OM, Luis Enrique a lancé un appel au calme. Si les supporters marseillais sont évidemment interdits de déplacement à Paris, comme c’est désormais le cas depuis 2018, le coach espagnol espère que la rencontre se tiendra dans des conditions sereines, même sur le terrain.

«Chaque fois qu’on joue ce type de match, je me rappelle que c’est une ambiance différente. Ce que j’aimerais, c’est de ne pas voir de violence. On cherchera à jouer un match offensif. Profitez du match, profitez du jeu proposé par le PSG, c’est ce que j’aimerais voir. L’ambiance est importante pour nous», a indiqué le coach parisien.

Ligue 1
PSG
Marseille
Luis Enrique

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Marseille Logo Marseille
Luis Enrique Luis Enrique
