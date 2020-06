Premier League : deux cas positifs au coronavirus dont un joueur de Norwich

Samedi, la Premier League a révélé via un désormais traditionnel communiqué que deux nouveaux cas de coronavirus ont été détectés parmi les 1200 joueurs et membres de staff testés entre jeudi (11 juin) et vendredi (12 juin), dans le cadre de la huitième vague de tests réalisés de l'autre côté de la Manche.

Dans la foulée, Norwich, lanterne rouge de Premier League, a précisé par le biais d'un communiqué que l'un de ses joueurs avait été testé positif au Covid-19. «Conformément aux protocoles de la Premier League, le joueur va maintenant s'isoler pendant une période de sept jours avant d'être testé à nouveau à une date ultérieure. Le club ne nommera pas le joueur en question et souhaite que sa demande de confidentialité et de respect de la vie privée soit respectée pour le moment», ont indiqué les Canaris, qui recevront Southampton vendredi dans le cadre du grand retour du championnat anglais.

Norwich City can confirm that one of its players has returned a positive test result following the recent round of COVID-19 testing



In line with the Premier League’s protocols, the player will now self-isolate for a period of seven days before being tested again at a later date