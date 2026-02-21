Liga : l’Atlético de Madrid fracasse l’Espanyol Barcelone

L’Atlético de Madrid (4e) recevait l’Espanyol Barcelone (6e) pour le compte de la 25e journée de Liga ce samedi soir. Les hommes de Diego Simeone devaient redresser la barre dans leur antre face aux Catalans, après leur défaite contre le Real Betis (0-1) lors de la précédente journée. De son côté, l’Espanyol Barcelone se battait pour conserver sa position au classement. La soirée a d’ailleurs parfaitement débuté pour les joueurs de l’Espanyol. Malgré seulement trois tentatives en première période, ce sont bien les visiteurs qui ont ouvert le score contre toute attente. À la suite d’un joli travail effectué par Dolan, c’est Jofre qui a fait trembler les filets d’Oblak, trop peu appliqué (0-1, 6e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Atlético 48 25 +19 14 6 5 42 23 6 Espanyol 35 25 -6 10 5 10 31 37

Cependant, les coéquipiers de Sorløth n’ont pas traîné à répondre. Très présent dans les airs et parfaitement servi par Llorente, le buteur norvégien a pu égaliser avec une superbe tête (1-1, 21e). Après la pause, devant leurs supporters, les Colchoneros ont continué à aller de l’avant. Combatifs dans l’entrejeu, ils ont tout de même privilégié les ailes avec Lookman et Simeone. Après un incroyable mouvement collectif, c’est bel et bien l’Argentin qui a remis les siens devant (2-1, 49e), avant que le Nigérien fasse également le travail avec brillance (3-1, 58e). Comme à son habitude, Sorløth s’est montré intraitable dans la surface catalane pour s’offrir un excellent doublé (4-1, 72e). Exposito a ensuite réduit l’écart avec une belle frappe aux seize mètres, devant un portier slovène abattu (4-2, 80e), puis le score n’a plus bougé. Six buts, un impressionnant spectacle et deux équipes qui restent finalement dans les mêmes postures qu’avant le coup d’envoi au tableau. L’Atlético est 4e avec 48 points. Son adversaire du soir pointe à la 6e position, mais stagne encore avec 35 points en poche.