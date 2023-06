Le PSG et Christophe Galtier en état de choc après le terrible accident de Sergio Rico

La suite après cette publicité

Au Parc des Princes, ce samedi à 21 heures, il n’y aura pas de fête. Présent en conférence de presse, au Camp des Loges, Christophe Galtier l’a confirmé face aux journalistes. Malgré un onzième titre de champion de France décroché, la semaine passée, sur la pelouse de Strasbourg, les troupes parisiennes sont actuellement sous le choc. La raison ? Une terrible nouvelle apprise, dimanche, lorsque Sergio Rico était transféré, en urgence, à l’hôpital de Séville après un grave accident subi à cheval.

Oublions alors le mercato, le sportif et toutes les éventuelles rumeurs quant à l’avenir de Christophe Galtier, ce rendez-vous face aux médias n’avait qu’une utilité : envoyer des ondes positives au gardien espagnol de 29 ans. «Aujourd’hui nous avons les nouvelles que vous avez aussi, à travers les communiqués distillés par l’hôpital de Séville, notre docteur est en relation permanente avec la famille. Nous n’avons pas plus d’informations que ça», a tout d’abord assuré le technicien parisien avant d’évoquer la semaine douloureuse traversée par les Rouge et Bleu.

«C’est une semaine difficile, on est tous touchés, on a eu un réveil douloureux dimanche matin avec ce grave accident. Tout le monde est très touché, on essaye tant bien que mal de se changer les idées à travers les séances d’entraînement qui ne ressemblent en rien à une préparation de match, on est tous très unis, on veut envoyer des ondes positives à Sergio, sa famille, à sa maman, à son épouse. Il faut avoir beaucoup de retenue dans ces moments-là». Sonné, l’ancien coach des Aiglons a malgré tout conservé un discours optimiste. Celui d’un entraîneur persuadé que le dernier rempart du club parisien peut s’en sortir.

«Sergio est un garçon costaud, fort physiquement, il faut garder espoir et on essaye de soutenir du mieux possible les proches». Pour autant, la douleur est bien présente et le quotidien continue, lui, d’imposer certaines obligations. Celles d’un dernier match face aux Clermontois. Celles d’une semaine d’entraînement à assurer malgré le triste contexte. «Tout le temps passé en dehors du terrain, toutes nos pensées sont pour Sergio. Sur le terrain, on essaye d’amener plus de situations ludiques pour que les joueurs évacuent cette tristesse et cette peine de voir leur compagnon se battre chaque heure et chaque minute. On essaye d’amener du plaisir dans les séances. Les joueurs prennent ce bol d’oxygène avant de replonger dans les questionnements suscités».

Pour conclure, Christophe Galtier a finalement assuré, qu’au regard des événements, aucune discussion n’avait eu lieu quant aux contours de la saison prochaine. Le tout avant d’appeler chaque supporter et membre du club à envoyer le plus de soutien possible à Sergio Rico face aux Auvergnats. «Ce ne sera pas un hommage mais un message de soutien et d’espoir. J’ai pas les mots, ce n’est pas facile aujourd’hui, il y aura un gros message de soutien de nos joueurs, du club et je suis sûr de nos supporters. Il faut jouer cette rencontre et que la soirée puisse être agréable lors de ce dernier match». Cette conférence de presse était celle de Sergio Rico en espérant d’heureuses nouvelles dans les jours à venir…