EdF : Patrice Evra a pleuré après la finale du Mondial perdue face à l’Argentine

Dans un entretien accordé à l’émission Rothen s’enflamme, l’ancienne gloire de Manchester United Patrice Evra s’est confié sur ses sentiments lors de la finale de la Coupe du Monde 2022 entre l’équipe de France et l’Argentine. L’ex-international tricolore (81 sélections) a même avoué avoir versé quelques larmes après la désillusion des Bleus, qui l’avait même affectée pendant quelques jours.

« J’ai regardé le match en direct et j’ai pleuré. Je ne m’y attendais pas. Le France-Argentine, je te dis la vérité, je suis allé dans ma voiture et j’ai pleuré. Pendant trois jours j’étais mal. Et je me suis dit : 'Patrice, je sais que tu aimes l’équipe de France’… mais cela m’a tellement fait mal. Et puis, franchement, chapeau à l’équipe de France ! », a-t-il déclaré au micro de RMC.

