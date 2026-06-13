CdM 2026 : gros dispositif déployé par la police de New York contre le trafic sexuel

Selon les responsables de la police de New York (NYPD), un important dispositif de lutte contre la traite sexuelle sera déployé tout au long de la Coupe du Monde 2026. Les autorités redoutent qu’un événement d’une telle ampleur, qui attire des centaines de milliers de visiteurs internationaux, entraîne une hausse de la demande en services sexuels et favorise l’exploitation de personnes vulnérables. L’inspecteur Gary Marcus, commandant de l’unité des victimes spéciales, a expliqué que les enquêteurs concentreront leurs efforts sur des zones déjà identifiées comme des couloirs de trafic humain, notamment les grands terminaux de transport, les gares et certains quartiers connus pour la prostitution. Des opérations de surveillance renforcées sont prévues autour de lieux tels que Roosevelt Avenue dans le Queens ou encore Penn Track à Brooklyn. En parallèle, le NYPD a formé des employés du secteur hôtelier et hospitalier afin qu’ils puissent reconnaître les signes révélateurs d’une situation de traite, comme des blessures non soignées, des comportements de peur ou encore une dépendance excessive à une tierce personne pour répondre à des questions simples.

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Les autorités soulignent que les victimes de la traite sexuelle proviennent d’horizons très divers. Certaines sont des adolescentes originaires de New York, tandis que d’autres sont amenées depuis l’Amérique du Sud ou d’autres régions avant d’être privées de leurs documents d’identité et contraintes à l’exploitation sexuelle. Kathleen Baer, assistante commissaire chargée des politiques de lutte contre les violences fondées sur le genre, rappelle que ces affaires sont particulièrement complexes à traiter, car les victimes craignent souvent des représailles de la part de leurs exploiteurs et se montrent méfiantes envers les forces de l’ordre. Pour répondre à ces difficultés, le NYPD collabore étroitement avec des associations d’aide aux victimes et avec les procureurs locaux afin d’assurer à la fois la protection des personnes secourues et la poursuite judiciaire des réseaux criminels. Les responsables insistent également sur l’importance des signalements du public, estimant que l’identification rapide des situations suspectes demeure l’un des moyens les plus efficaces pour secourir les victimes et démanteler les filières de traite pendant la compétition.