Man City : négociations avancées avec West Ham pour Lucas Paqueta

Ce matin, la presse brésilienne a parlé d’une offre de 81 millions d’euros de Manchester City pour Lucas Paqueta de West Ham. Une information que nous vous avons confirmé puisque les Skyblues ont fait une offre orale de 80 millions d’euros nous a-t-on fait savoir. Mais les Hammers, qui n’envisageaient pas un départ du Brésilien, attendent bien plus. Le joueur, lui, est déjà d’accord pour rejoindre les Mancuniens, comme expliqué en exclusivité sur notre site.

Et son vœu pourrait bien se réaliser. D’après nos informations, Manchester City et West Ham sont en négociations avancées. L’opération risque bien d’aller jusqu’au bout, sauf retournement de situation. Une belle opportunité à saisir pour Lucas Paqueta, qui a quitté l’OL il y a moins d’un an.