LdC-EL : les tours qualificatifs raccourcis ?

Alors que le suspens reste entier pour la fin des principaux championnats européens, l’UEFA espère toujours pouvoir terminer ses deux compétitions européennes (la Ligue des Champions et la Ligue Europa) durant le mois d’août. Et pour ce qui est de la saison suivante, le calendrier chamboulé de cette fin d’exercice risque forcément de provoquer des ajustements.

Ainsi, le Times nous apprend que l’instance dirigeante du football européen réfléchirait à modifier le format des tours préliminaires et des barrages pour les coupes d’Europe. En clair, pour que tout soit dans les temps, les tours qualificatifs se disputeraient sur un seul match (pas d’aller-retour) et sur terrain neutre. Troisième de L1 et qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions, le Stade Rennais suivra ce dossier d'une oreille attentive.