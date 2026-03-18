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CAN

Sénégal : le retweet provocateur de la fédération sénégalaise

Par Valentin Feuillette
1 min.
Sadio Mané @Maxppp
Sénégal 1-0 Maroc

Au lendemain de la décision de la CAF d’attribuer la CAN 2025 au Maroc sur tapis vert, la Fédération Sénégalaise a créé la surprise sur les réseaux sociaux en retweetant plusieurs vidéos montrant les célébrations spontanées dans les rues de Dakar après la victoire sur le terrain en janvier dernier. Ce geste, perçu par beaucoup comme une provocation subtile, intervient alors que le pays digère encore le choc de cette sanction administrative contre les Lions de la Teranga.

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En retweetant ces images, la FSF semble vouloir rappeler que, malgré l’annulation officielle du résultat, le peuple sénégalais a vécu un moment de joie et de fierté, célébrant une victoire méritée sur le terrain qui pourrait encore être validée par le Tribunal Arbitral du Sport. Cette action a rapidement déclenché de nombreuses réactions sur Twitter. Un clin d’œil au Maroc et à la CAF, mais aussi une manière de saluer l’esprit de son équipe et de ses supporters.

Pub. le - MAJ le
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