Real Madrid : Eden Hazard donne de ses nouvelles

Après plusieurs années de bons et loyaux services à Chelsea, Eden Hazard (29 ans) a pris direction du Real Madrid l'été dernier. Mais le Belge a joué de malchance lui qui a été blessé à plusieurs reprises. La dernière date de début mars. L'ancien joueur du LOSC a souffert d'une fissure au pied droit et il a été opéré. Interrogé par la RTBF quelques semaines après, le natif de La Louvière avait confié : «ça va, je reste à la maison, je me soigne, mais ça va mieux. J'ai enlevé les points il y a une semaine donc là, je bosse un peu plus, j'arrive à marcher, donc ça avance bien.» Puis, il en avait profité pour faire le bilan de sa première saison chez les Merengues. Lucide et juste, il avait avoué : «Ma première saison au Real est bien pourrie. Mais tout n’est pas à jeter. C'est sûr qu'il y a les blessures, avec un début de saison compliqué. Mais pour moi, c’était une saison d’adaptation. On me jugera sur la deuxième saison parce que celle-ci, on ne peut pas trop me juger». Toutefois, le Diable Rouge a pu "gagner" un peu de temps durant sa rééducation pendant la période de confinement.

De retour à l'entraînement avec les Merengues, Eden Hazard a donné de ses nouvelles tout en évoquant la reprise des séances lors d'un entretien accordé à Real Madrid TV. «Je me sens très heureux d'être de retour sur le terrain pour travailler avec mes coéquipiers. Désormais, il faut attendre que les matchs arrivent, mais je suis très content. Après deux mois, ça a été nécessaire de faire du travail physique et avec ballon. Je veux seulement être prêt pour le prochain match».Puis il a ajouté : «Maintenant, les entraînements sont meilleurs, nous pouvons nous entraîner en groupe, comme nous préférons. La première semaine a été un peu étrange, mais désormais nous pouvons de nouveau nous entraîner en groupe et en frappant (au ballon). Nous voulons simplement être tous ensemble et tenter de travailler comme groupe».