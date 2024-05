Ligue 1 : Metz a "perdu les pédales" contre Strasbourg selon Georges Mikautadze

Depuis son retour en Moselle cet hiver, Georges Mikautadze est l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Et pour ceux qui en doutaient encore, le buteur géorgien l’a prouvé encore ce dimanche sur la pelouse de Strasbourg. Alors qu’il aurait dû être suspendu pour ce derby de l’Est, le natif de Lyon a fait étalage de toute sa classe en ouvrant le score et à travers d’autres occasions pleines d’inspiration. Mais voilà, outre sa performance individuelle transcendante, l’attaquant de 23 ans n’a pas été suivi par ses coéquipiers qui ont perdu le fil défensivement pour s’incliner en fin de rencontre.

Un revers frustrant qui condamne presque les Messins à une place de barragiste. Sur Prime Vidéo, Mikautadze a fait part de sa frustration : «on a perdu les pédales. Ce but à la fin nous fait mal alors qu’on menait. C’est comme contre Rennes. Encore, on aurait pu prendre ce point qui nous assurait le maintien mais voilà, on a perdu le fil du match…» Pour rappel, Lorient peut encore y croire en cas de large victoire face à Clermont lors de l’ultime rencontre. Il faudra également que Metz perde lourdement contre Paris alors que sept buts d’écart éloignent Metz et Lorient dans la course à la 16e place.