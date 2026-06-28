Côme : le père de Nico Paz confirme qu’il n’ira pas au Real Madrid

Nico Paz va poursuivre son aventure avec Como 1907. Son père et agent, Pablo Paz, a confirmé que l’international argentin resterait une saison supplémentaire en Italie, un choix partagé par le joueur, le club lombard et le Real Madrid, qui estiment que disputer la Ligue des Champions sous les ordres de Cesc Fàbregas représente la meilleure étape pour sa progression. « C’était une décision difficile car le Real Madrid le voulait vraiment, mais une année de plus en Italie était la meilleure option », a expliqué Pablo Paz.

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Il reste encore quelques détails à définir et à ajuster, comme le prix. Nico Paz est heureux car il se sent très bien à Côme et est très apprécié, a ajouté le père du joueur, qui a affirmé qu’il pensait que c’était le meilleur choix pour son fils et qu’il se sentait « très à l’aise » en Italie. Dans le même temps, le Real Madrid a trouvé un accord avec Côme pour céder les 50 % des droits économiques qu’il détenait encore sur le joueur contre 60 millions d’euros. En contrepartie, le club madrilène conserve une option de rachat fixée à 80 millions d’euros, lui permettant de garder la main sur son avenir.