Manchester United : la tête de Ruben Amorim est de plus en plus menacée

25 matches, 8 victoires, 5 nuls et 12 défaites pour une quinzième place. La saison de Manchester United est pour le moment un véritable cauchemar et l’optimisme ne revient jamais très longtemps. Si l’avance sur la zone rouge et Ipswich Town (18e) reste importante avec un écart de 12 points, le club anglais est à 31 points du leader Liverpool, à 15 points du top 4 et du rival Manchester City ainsi qu’à 12 points des places européennes. Autant dire que la situation est compliquée pour un club qui a connu 3 défaites lors de ses 4 derniers matches de championnat face à Brighton (3-1), Crystal Palace (2-0) et Tottenham (1-0), tout en proposant un contenu alternant entre le médiocre et le cataclysmique. Après ce dernier revers contre les Spurs, Ruben Amorim avait notamment pointé du doigt les absences et un manque d’alchimie dans le secteur offensif.

«On commence avec une idée. Nous nous sommes interrogés sur la longueur de la semaine. Nous avons travaillé sur nos principes, mais jour après jour, vous perdez des joueurs qui changent votre approche du jeu. Je ne pouvais pas jouer de la même manière avec Joshua qu’avec Amad. Perdre des matches et perdre des joueurs, c’est changer d’approche à chaque match. Nous devons nous concentrer sur le prochain match et oublier le passé. Ils me verront avec l’énergie nécessaire pour aller de l’avant et préparer le prochain match. On grandit et on apprend beaucoup de choses. Nous devons juste faire face et ne pas fuir, c’est mon sentiment. Aujourd’hui, ça va faire mal, c’est dur de perdre autant de matches, mais on peut changer les choses en une semaine», avait ainsi déclaré le coach portugais. Et si ce dernier a toujours martelé qu’il allait insister coûte que coûte avec ses principes pour les faire assimiler à son équipe, cela ne se traduit pas sur le terrain. Un échec actuellement pour l’ancien coach du Sporting CP qui compte déjà 8 défaites et 2 nuls en 14 rencontres de Premier League.

De moins en moins défendu en Angleterre

Et ce processus qui tarde à prendre place est particulièrement pointé du doigt du côté de la Perfide Albion. Ancienne gloire de Manchester United, Gary Neville n’a pas manqué de le cartonner : «il n’y a rien sur le terrain, ni dans les résultats ni dans les performances, qui me dit que nous voyons une très bonne équipe. Cette équipe de Manchester United est une équipe très pauvre, mais même en étant pauvre, il existe des moyens d’être pauvre pour faire paraître même une équipe pauvre meilleure. Il (Ruben Amorim ndlr) a creusé sa propre tombe quand il a dit au tout début : « Je ne vais pas changer d’avis ». Maintenant, il ne peut plus. D’une certaine manière, c’est un problème, car, avec les 11 joueurs qu’ils avaient sur le terrain (contre Tottenham), ils avaient une meilleure façon de les introduire dans un système qui les aurait mis plus à l’aise. Maintenant, il ne peut plus changer à cause de ce qu’il a dit avant. Les niveaux de performance sont loin d’être suffisants et il le saura. La plus grande préoccupation est que les joueurs n’ont pas encore montré dans aucun des 20 matchs où Ruben Amorim a joué avec ce système, à part Liverpool à l’extérieur, qu’il y a du divertissement et un niveau de performance.»

Ancien joueur de Manchester City, Micah Richard a estimé que le coach portugais se mettait lui-même en difficulté avec ses déclarations : «quand il a dit que c’était la pire équipe de l’histoire de United, quelles que soient les citations qu’il veut utiliser, ce qu’il ne comprend pas, c’est que c’est un titre dans les journaux chaque semaine. Mais tout ce qui l’entoure rend en fait plus difficile le travail pour lui-même. Il ne comprend pas ce qu’il fait parce que tout est chaos. C’est le chaos. Vous avez mentionné le Sporting Lisbonne, vous pouvez dire ce que vous voulez quand vous gagnez, et sans manquer de respect au Sporting Lisbonne, ils ne sont pas au même niveau que Manchester United. J’ai l’impression qu’il doit, je ne veux pas dire se concentrer sur le football, mais arrêter de donner aux gens des pépites de plus grandes histoires qu’elles ne devraient l’être.» Autre consultant anglais, l’ancien buteur Michael Owen a, lui aussi, était franc dans sa critique. S’il admet apprécier l’approche de Ruben Amorim, il aime moins le contenu et lui a adressé un avertissement : «c’était un match sans qualité, avec deux équipes moyennes, mais c’est un résultat énorme pour les Spurs. Les choses ne s’améliorent pas pour Manchester United, et ils ne ressemblent pas du tout à une équipe. J’aime le manager, j’aime ce qu’il dit et son comportement, mais je n’aime pas son équipe, et il est difficile de voir les choses s’améliorer.» De plus en plus contesté et en difficulté sur le plan des résultats, Ruben Amorim voit sa situation se compliquer au fil des semaines et les critiques sont de plus en plus durs à son égard.