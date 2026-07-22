Le Real Madrid est tout proche d’un accord avec Rodri

La Coupe du Monde 2026 a officiellement refermé ses portes et, comme souvent après un grand rendez-vous international, le marché des transferts s’apprête à entrer dans une phase beaucoup plus intense. Les états-majors européens ont désormais suffisamment de recul pour analyser les performances des joueurs, ajuster leurs priorités et accélérer les dossiers considérés comme stratégiques. Au Real Madrid, plusieurs chantiers restent ouverts malgré un effectif déjà riche en talents. La direction merengue continue de travailler sur plusieurs pistes afin d’apporter davantage d’équilibre à un groupe en pleine transition. Le secteur du milieu de terrain demeure notamment au centre des réflexions madrilènes. Et alors que les regards étaient jusqu’ici tournés vers d’autres profils, un nom est revenu avec une force considérable dans les débats internes du club espagnol. Celui de Rodri. Sacré champion du monde avec l’Espagne et désigné meilleur joueur du tournoi, le milieu de Manchester City a terminé la saison sur une note exceptionnelle, au point de rebattre les cartes dans les bureaux de Valdebebas. Une dynamique qui pourrait désormais provoquer une accélération spectaculaire d’un dossier longtemps considéré comme secondaire par la direction madrilène.

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Car l’intérêt du Real Madrid pour Rodri ne date absolument pas d’hier. Depuis près de deux ans, le nom du Ballon d’Or 2024 revient régulièrement dans l’actualité de la Casa Blanca. Déjà identifié comme l’un des rares milieux capables d’apporter une maîtrise totale du tempo, une lecture supérieure du jeu et une stabilité défensive de très haut niveau, l’international espagnol a longtemps été perçu comme un joueur idéal pour prendre les commandes de l’entrejeu madrilène. Pourtant, malgré les rumeurs répétées en provenance d’Espagne et d’Angleterre, Florentino Pérez n’avait jamais réellement franchi le pas. Le président madrilène privilégiait d’autres options et considérait que le secteur était suffisamment fourni avec Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde ou encore Jude Bellingham. Même lorsque Manchester City s’est montré ouvert à certaines discussions ces derniers mois, le Real Madrid a continué à maintenir une certaine distance. De son côté, Rodri n’a jamais caché son attachement à son pays natal et l’idée d’évoluer un jour au Santiago Bernabéu a toujours alimenté les spéculations. Une rumeur persistante qui semblait pourtant condamnée à rester au stade des intentions jusqu’à ce que la Coupe du Monde vienne totalement relancer le scénario.

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Des négociations avancées par le joueur

Et cette fois, les signaux sont beaucoup plus concrets. Selon les informations révélées par Matteo Moretto, le Real Madrid a profondément réévalué la situation du joueur ces dernières heures. Les performances du milieu espagnol durant le Mondial auraient provoqué un véritable changement d’approche au sein de la direction merengue. Plusieurs membres influents du conseil d’administration estimeraient désormais qu’un recrutement de Rodri constituerait une opportunité exceptionnelle pour renforcer l’équipe de José Mourinho. Plus encore, Moretto explique que le joueur a déjà donné son feu vert à une arrivée dans la capitale espagnole. Les discussions portant sur les conditions contractuelles auraient considérablement avancé et les positions des différentes parties seraient aujourd’hui très proches. Une évolution majeure qui contraste fortement avec la prudence affichée par Florentino Pérez il y a encore quelques semaines. Le président madrilène, longtemps réticent à l’idée de lancer une offensive, se montrerait désormais beaucoup plus ouvert à la perspective d’accueillir le champion du monde.

Il reste néanmoins une étape fondamentale avant d’envisager une conclusion définitive. À ce jour, aucune négociation n’a encore été entamée avec Manchester City. Le Real Madrid travaille avant tout sur le volet sportif et contractuel afin d’évaluer précisément la faisabilité de l’opération. Mais le simple fait que le club madrilène soit prêt à explorer sérieusement cette piste représente déjà un tournant important. Rodri, dont le contrat expire en juin 2027, n’a toujours pas accepté l’offre de prolongation formulée par les dirigeants anglais malgré les propositions financières particulièrement attractives mises sur la table. Une situation qui renforce mécaniquement la position du Real Madrid. Convaincu que le joueur souhaite rejoindre le Bernabéu, le club espagnol semble désormais prêt à passer à l’action si les conditions économiques deviennent favorables. Après avoir longtemps semblé inaccessible, le dossier Rodri apparaît aujourd’hui plus ouvert que jamais. Les prochaines semaines seront décisives, mais une chose est sûre, le Real Madrid n’écarte plus l’idée de recruter celui qui vient d’être sacré meilleur joueur de la Coupe du Monde. Une évolution majeure qui pourrait bien déboucher sur l’un des transferts les plus marquants de l’été.