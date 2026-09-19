Brighton - Arsenal : les compositions officielles

Arsenal veut poursuivre sur sa lancée ! Après un début de saison parfait au niveau comptable, les Gunners se déplacent à Brighton pour le compte de la cinquième journée de Premier League, coup d’envoi à 16h. Les hommes d’Arteta ont gagné leurs sept premiers matchs cette saison, toutes compétitions confondues, et restent sur un succès à Ipswich en EFL Cup (2-4). Raya sera dans les cages londoniennes, avec Konsa et Gabriel devant lui. Bruno Guimarães et Rice seront en soutien d’Ødegaard au milieu, tandis qu’Havertz est aligné à la pointe de l’attaque.

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En face, les Seagulls restent sur deux victoires consécutives : 5-0 à Coventry en championnat et 3-2 à Manchester United en EFL Cup en milieu de semaine. Une entame de saison satisfaisante pour une équipe ambitieuse, qui aura fort à faire aujourd’hui dans son antre de l’Amex Stadium, face au champion de l’an dernier. Kadioglu, Vušković, Struijk et Boscagli formeront la ligne défensive de Brighton. Devant, Gomez, Groß et De Cuyper essayeront d’alimenter Kostoulas, aligné à la pointe de l’attaque.

Les compositions

Brighton

Arsenal