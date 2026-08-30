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Lille : Newcastle est proche d’un accord pour Matías Fernández-Pardo

Par Santi Aouna - Allan Brevi
1 min.
Matías Fernández-Pardo avec le LOSC @Maxppp

Mis à l’écart du groupe lillois jusqu’à la fin du mercato, Matías Fernández-Pardo voit son avenir se préciser. Très convoité ces dernières semaines, notamment par Arsenal, l’Atlético de Madrid ou encore Newcastle, l’international belge fait désormais l’objet de discussions très avancées avec les Magpies. Selon nos informations, Newcastle est proche d’un accord avec Lille pour le transfert de l’attaquant de 21 ans. Les dirigeants anglais ont accéléré les négociations et se sont rapprochés du montant réclamé par le LOSC.

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Cette situation explique notamment la décision de Davide Ancelotti de ne plus faire s’entraîner Matías Fernández-Pardo avec le groupe jusqu’à la fermeture du mercato. Lille, qui avait déboursé environ 11,5 millions d’euros pour le recruter à La Gantoise l’été dernier, espère désormais récupérer une somme conséquente dans l’opération. Alors que le joueur était encore présenté comme important pour le projet lillois il y a quelques jours, son départ vers Newcastle semble donc désormais prendre une tournure très concrète.

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