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FFF : l’ex-président Jean-Pierre Escalettes est mort

Par Samuel Zemour
1 min.
Le siège de la FFF à Paris @Maxppp

Jean-Pierre Escalettes, ancien président de la Fédération Française de Football entre 2005 et 2010, est décédé ce mardi 14 avril à l’âge de 90 ans. Figure importante du football français, il avait marqué son passage à la tête de l’instance durant une période riche en événements pour les Bleus, où il avait notamment quitté son mandat à l’issue du scandale Knysna, dans la foulée de la Coupe du monde 2010.

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Président de la FFF de 2005 à 2010, Jean-Pierre Escalettes est disparu ce mardi 14 avril à l'âge de 90 ans.

La FFF adresse ses pensées les plus sincères et les plus chaleureuses à sa famille, à ses proches et à toute la famille du football.
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La FFF a rapidement réagi en adressant ses pensées les plus sincères à sa famille, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de la famille du football. Un hommage appuyé par Philippe Diallo, l’actuel président de la FFF : «après avoir tant donné au football amateur, comme joueur, éducateur, dirigeant, puis président de la Ligue fédérale du football amateur, Jean-Pierre Escalettes a présidé la Fédération Française de Football de 2005 à 2010. Durant ces cinq années, la FFF a notamment vu l’Équipe de France disputer la finale de la Coupe du monde en 2006 et obtenu la désignation de la France comme pays organisateur de l’Euro 2016», a-t-il déclaré.

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