PSG : Kylian Mbappé a fixé une condition pour prolonger son contrat

Kylian Mbappé sera de la partie la saison prochaine. Un départ de l'ancien Monégasque dès ce mercato estival ne semble effectivement pas être d'actualité. La situation financière des clubs a changé avec cette crise du coronavirus, et le Paris Saint-Germain ne compte logiquement pas laisser son prodige partir facilement. Le Real Madrid, son principal prétendant, en est conscient, et ne passera pas à l'attaque lors du prochain marché des transferts.

Les Merengues auraient déjà un plan bien établi, à savoir attendre l'été 2021. D'ici un peu plus d'un an, le club de la capitale française ne sera plus en position de force avec le contrat du champion du monde qui expire en 2022, et les Madrilènes auront du cash pour mener à bien une opération d'une telle envergure. Florentino Pérez et compagnie n'ont donc plus qu'à attendre, tout en croisant les doigts pour que d'ici là, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ne parviennent pas à convaincre Mbappé de prolonger.

Mbappé veut une clause libératoire relativement basse

Ce samedi, le quotidien espagnol AS en dit un peu plus. On apprend notamment que le joueur serait un peu plus enclin à prolonger son contrat avec le champion de France en titre. D'autant plus que la situation actuelle le plonge, comme beaucoup d'autres, dans une certaine incertitude vis à vis de son avenir. En revanche, le Bondynois compte poser une condition pour signer un nouveau bail avec le club francilien : l'existence d'une clause libératoire abordable pour le Real Madrid ou tout autre gros club européen.

Les clauses libératoires n'étant pas homologuées auprès de la LFP, il s'agirait donc d'une clause sous seing privé, une pratique de plus en plus courante et qui avait par exemple beaucoup été utilisée à l'OGC Nice. Mbappé ne se fermerait ainsi pas les portes du Real Madrid de façon définitive en cas de nouveau contrat à Paris, ce qui serait a priori le cas sans clause libératoire. La semaine dernière, la presse espagnole évoquait qu'il voulait s'éviter cette « prison dorée parisienne » en signant un nouveau bail. Reste tout de même à voir si le Paris Saint-Germain acceptera la demande de sa star...