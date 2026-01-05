Nigeria - Mozambique : les compositions officielles

Ce lundi, c’est la suite des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Finaliste sortant, le Nigeria croise le chemin du Mozambique. Les Super Eagles s’articulent dans un 4-4-2 losange avec Stanley Nwabali dans les cages derrière Brighy Osayi-Samuel, Semi Ajayi, Calvin Bassey et Bruno Onyemaechi. Le milieu de terrain est assuré par Wilfred Ndidi, Alex Iwobi et Frank Onyeka. Devant, Victor Osimhen est associé à Akor Adams et soutenu par Ademola Lookman.

De leur côté, les Mambas s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Ernan Siluane qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Diogo Calila, Mexer, Reinildo Mandava et Bruno Langa. Ricardo Guimarães et Alfons Amade composent l’entrejeu avec Dominguês un cran plus haut. En pointe, Faisal Bangal est épaulé par Geny Catamo et Witiness Quembo.

Les compositions

Nigeria :Nwabali - Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi - Ndidi, Onyeka, Iwobi - Lookman - Adams, Osimhen

Mozambique : Siluane - Diogo Calila, Mexer, Reinildo, Langa - Guimarães, Amade - G. Catamo, Domingues, Quembo - Bangal