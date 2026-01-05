Menu Rechercher
Commenter
CAN

Nigeria - Mozambique : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Victor Osimhen évoluant avec le Nigeria @Maxppp
Regarder en direct sur BeIN SPORTS
Nigeria 2-0 Mozambique Voir sur BeIN SPORTS

Ce lundi, c’est la suite des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Finaliste sortant, le Nigeria croise le chemin du Mozambique. Les Super Eagles s’articulent dans un 4-4-2 losange avec Stanley Nwabali dans les cages derrière Brighy Osayi-Samuel, Semi Ajayi, Calvin Bassey et Bruno Onyemaechi. Le milieu de terrain est assuré par Wilfred Ndidi, Alex Iwobi et Frank Onyeka. Devant, Victor Osimhen est associé à Akor Adams et soutenu par Ademola Lookman.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Mambas s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Ernan Siluane qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Diogo Calila, Mexer, Reinildo Mandava et Bruno Langa. Ricardo Guimarães et Alfons Amade composent l’entrejeu avec Dominguês un cran plus haut. En pointe, Faisal Bangal est épaulé par Geny Catamo et Witiness Quembo.

Les compositions

Nigeria :Nwabali - Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi - Ndidi, Onyeka, Iwobi - Lookman - Adams, Osimhen

La suite après cette publicité

Mozambique : Siluane - Diogo Calila, Mexer, Reinildo, Langa - Guimarães, Amade - G. Catamo, Domingues, Quembo - Bangal

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Nigeria
Mozambique

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Nigeria Flag Nigeria
Mozambique Flag Mozambique
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier