L’enveloppe mercato du PFC est connue

Le dossier de l’entraîneur n’est toujours pas bouclé au Paris FC mais le mercato prend doucement forme. En parallèle au maintien ou non d’Antoine Kombouaré, la direction a émis le souhait de recruter entre 4 et 5 joueurs cet été pour une enveloppe globale de 50 M€ environ, selon L’Equipe.

La suite après cette publicité

Le club de la famille Arnault souhaite recruter en priorité un attaquant au profil jeune. Le nom de Matthis Abline revient avec insistance, comme nous vous le révélions il y a un mois mais le Nantais coûte cher. Les Canaris réclament pas moins de 40 M€.