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Ligue 1

L’enveloppe mercato du PFC est connue

Par Maxime Barbaud
Antoine Arnault et Pierre Ferracci @Maxppp

Le dossier de l’entraîneur n’est toujours pas bouclé au Paris FC mais le mercato prend doucement forme. En parallèle au maintien ou non d’Antoine Kombouaré, la direction a émis le souhait de recruter entre 4 et 5 joueurs cet été pour une enveloppe globale de 50 M€ environ, selon L’Equipe.

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Le club de la famille Arnault souhaite recruter en priorité un attaquant au profil jeune. Le nom de Matthis Abline revient avec insistance, comme nous vous le révélions il y a un mois mais le Nantais coûte cher. Les Canaris réclament pas moins de 40 M€.

Pub. le - MAJ le
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