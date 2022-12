Premier League : Chelsea assure contre Bournemouth et se relance

Après plusieurs semaines d’arrêt en raison de la trêve internationale liée à la Coupe du Monde au Qatar, la Premier League reprenait ses droits avec la 17ème journée du championnat anglais. Ce mardi, après le traditionnel Boxing Day, Chelsea faisait d’ailleurs son grand retour à la compétition face à Bournemouth, à domicile, avec l’espoir de se relancer pour revenir à la lutte aux places européennes. Pour rappel, avant le coup d’envoi, les joueurs de Graham Potter, sans victoire en Premier League depuis la mi-octobre, pointaient à quatre longueurs de la cinquième place de Manchester United. Une belle occasion de venir embêter les Red Devils avant leur rencontre face à Nottingham Forrest à 21h donc.

Malgré une première situation pour les visiteurs par l’intermédiaire de Philip Billing, dont la frappe enroulée terminait sa course directement dans les bras de Kepa Arrizabalaga (2e), les Blues montaient en régime rapidement et la vitesse de Raheem Sterling faisait mal à la défense adverse. Chelsea aurait même pu bénéficier d’un penalty sur une incursion de Christian Pulisic qui se faisait tirer le maillot par Adam Smith mais l’arbitre ne bronchait pas (12e). Quelques minutes plus tard, Kai Havertz était à la conclusion d’une belle séquence des Londoniens et ouvrait le score logiquement (16e, 1-0). Toujours portés vers l’attaque, les Blues doublaient la mise sur un tir splendide de l’extérieur de la surface de Mason Mount (26e, 2-0).

Une deuxième période un peu plus équilibrée

Asphyxiés, les Cherries continuaient de subir sans se révolter et Christian Pulisic pensait donner un peu plus de largeur au score. Son but était finalement refusé pour une faute de Kai Havertz sur Adam Smith en amont de la réalisation de l’américain (44e). Dans le temps additionnel de cette première période, Mark Travers se montrait très solide pour éconduire Reece James (45e+1) puis Raheem Sterling (45e+3). La mi-temps tombait à point pour les joueurs de Bournemouth complètement submergés jusque-là. Au retour des vestiaires, Reece James devait céder sa place à César Azpilicueta après avoir demandé le changement à son banc (51e). Une bien mauvaise nouvelle pour le défenseur et le club anglais.

A l’heure de jeu, Mark Travers réalisait une nouvelle parade de toute beauté pour arrêter la frappe de Mason Mount (64e). Alors que les joueurs de Graham Potter calmaient le jeu, ils arrivaient quand même à se procurer une dernière situation chaude. Sur corner, Kalidou Koulibaly s’élevait pour placer une reprise de la tête et le ballon flirtait avec le poteau gauche (74e). Grâce à cette victoire, Chelsea réalise une belle opération en vue de la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Au classement, les Blues gagnent une place tandis que Bournemouth reste bloqué à la 14ème place.