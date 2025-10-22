Les retours gagnants de Désiré Doué et Ousmane Dembélé enflamment le PSG

Dans une soirée de Ligue des champions dominée de la tête et des épaules par le Paris Saint-Germain, la rencontre face au Bayer Leverkusen a tourné à la démonstration collective. Luis Enrique avait promis de maintenir l’intensité malgré l’enchaînement des matches, et ses hommes ont répondu avec éclat. D’entrée, les Parisiens ont pris le contrôle du jeu, installant un pressing haut et des circuits offensifs fluides. Le but précoce de Willian Pacho a lancé une première période totalement maîtrisée, où Paris a étouffé son adversaire par sa mobilité et sa précision technique. Même lorsque le Bayer a égalisé sur penalty, le PSG n’a pas douté et a rapidement repris le dessus grâce à une séquence offensive fulgurante menée par un trio Doué-Kvaratskhelia-Barcola en feu.

La seconde période n’a fait que confirmer la supériorité parisienne. Chaque offensive semblait pouvoir se transformer en but, tant la confiance et la créativité étaient palpables dans les rangs franciliens. Vitinha a régalé au milieu, Nuno Mendes a ajouté son but à la fête, et Luis Enrique a pu faire tourner sans jamais voir son équipe baisser le rythme : «il y a des moments compliqués à chaque match. Nous avons montré l’année dernière et cette saison, même il y a deux ans, qu’on est capables de surmonter toutes les situations. Quand tu as le même objectif à chaque match, du début à la fin, c’est plus facile. Tu ne dois pas penser à ce que tu dois penser, mais toujours faire toujours la même chose. Ça a été la clé du match. À dix contre dix, quand ils ont égalisé, on a marqué trois buts avant la mi-temps», a analysé Luis Enrique. C’est d’ailleurs dans ce contexte que le retour d’Ousmane Dembélé, ovationné à son entrée par les Parisiens présents à Leverkusen, a pris des allures de renaissance. En à peine 27 minutes, le Ballon d’Or 2025 a remis tout le monde d’accord, inscrivant le sixième but parisien et rappelant combien sa présence change le visage du PSG offensif.

Le duo est de retour !

Mais la lumière de cette soirée portait aussi le nom de Désiré Doué. De retour à 100 % après sa blessure et déjà titulaire vendredi dernier contre Strasbourg, l’ailier offensif a confirmé qu’il restait l’un des cadres incontournables du PSG version Luis Enrique. Auteur d’un doublé d’une précision clinique, Doué a livré une partition d’une grande maîtrise, à la fois dans l’intensité, la justesse et le timing de ses projections. Positionnée en pointe de l’attaque aux côtés de Kvaratskhelia et Barcola, l’ancienne pépite de Rennes a parfaitement su varier entre percussion et conservation, créant en permanence le déséquilibre. Avec 78 % de passes réussies, dont 76 % dans la moitié adverse, il a incarné ce lien essentiel entre le milieu et l’attaque. Plus qu’un simple retour, sa performance a rappelé combien sa présence structure le jeu parisien, en apportant à la fois créativité et équilibre dans les moments-clés.«La saison dernière, ça a été très difficile lors des premiers matches, ça a été une histoire incroyable. Cette année, la confiance est là. Nous savons que nous pouvons jouer contre n’importe quel adversaire. En même temps, c’est toujours des situations difficiles à gérer. Ce début de saison a été très bizarre et difficile pour nous. Mais on a surmonté ces moments. On a gagné ces trois premiers matches de Ligue des champions, on est bien classés en championnat. Il faut continuer et penser au prochain match. Nous sommes contents et fiers de cette équipe», a poursuivi Luis Enrique en conférence de presse. Quant à Ousmane Dembélé, son retour tant attendu a tourné à la démonstration.

Après plus d’un mois d’absence, l’ailier français a retrouvé la compétition avec une intensité et une justesse remarquables. «Quand on est blessé, on a vite envie de revenir sur les terrains. Mais j’ai aussi pris mon temps pour bien revenir de cette blessure, à 100 %. Même si aujourd’hui, ce n’est pas encore le cas. Je suis content de fêter mon 100e match avec le club. Surtout en Ligue des champions, avec un but. J’espère continuer sur cette lancée. Si tu n’es pas à 100 %, si tu ne fais pas les efforts, tu ne joues pas. Avec le coach, il faut donner le maximum. C’est la bonne formule pour rester compétitif», a expliqué Dembélé en zone mixte. En 36 ballons touchés, l’ancien Barcelonais a affiché une précision clinique (84 % de passes réussies) et s’est surtout montré décisif, signant un but plein de sang-froid sur une action individuelle. Avec quatre passes clés et une influence constante dans le dernier tiers, il a immédiatement redonné au PSG cette imprévisibilité qui le rend si dangereux. Sa connexion rapide avec Barcola et Vitinha laisse entrevoir une nouvelle campagne offensive dévastatrice, capable d’étirer n’importe quelle défense. Pour Luis Enrique, voir Dembélé et Doué revenir à un tel niveau dans un match d’une telle intensité est une bénédiction, le PSG retrouve non seulement son équilibre, mais aussi sa créativité totale.