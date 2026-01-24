Stade Rennais : Al-Hilal pousse pour Kader Meïté

Kader Meïté sera-t-il toujours Rennais à la fin de ce mercato d’hiver ? la question mérite sérieusement d’être posée. Pour Jérémy Jacquet, courtisé par Chelsea avec qui il s’est déjà mis d’accord, la donne est claire. Le club n’est pas vendeur, Habib Beye non plus, à moins de battre le record de vente détenu par Jérémy Doku et ses 60 M€ à Manchester City en 2023. Le dossier du jeune attaquant semble prendre une autre tournure.

Nous vous le révélions le week-end dernier, Al-Hilal est prêt à proposer une offre de 40 M€ pour lui. Face à une telle somme, il y a forcément de quoi faire cogiter tout le monde, le joueur, son entourage, et la direction du Stade Rennais. Sous contrat jusqu’en 2028, celui qui a débarqué à l’été 2023 en Ille-et-Vilaine en provenance de Montrouge se retrouve à la croisée des chemins. D’autant que de son côté, le club saoudien insiste.

Al Hilal insiste, MU en embuscade

D’après nos informations, l’ancienne formation de Neymar pousse pour le faire signer et est prêt à payer la somme exigée par les Brésiliens. C’est désormais entre les mains du joueur de 18 ans, buteur à 3 reprises en 18 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Celui-ci commence à cogiter et s’est même renseigné sur le championnat saoudien ces derniers jours, preuve que l’idée d’un départ fait son chemin.

Il se dit qu’il pourrait aller jouer là-bas mais encore faut-il qu’il prenne sa décision. Al-Hilal n’attend que son accord pour embrayer. Les Saoudiens veulent aller vite car ils ne sont plus les seuls dans ce dossier et ils le savent aussi. Manchester United est intéressé en cas de départ d’un de leurs attaquants. C’est désormais au natif de Créteil de choisir l’orientation qu’il veut donner à une carrière qui ne fait que démarrer.