FC Barcelone : Javier Tebas sort du silence pour Lionel Messi

Dans un entretien accordé à La Vanguardia, Xavi a fait des révélations détonantes ce lundi. Ancien entraîneur du FC Barcelone et légende du club, l’ancien milieu de terrain a expliqué que le retour de Lionel Messi avait été empêché par Joan Laporta, le président catalan. Une révélation qui passe mal pour plusieurs raisons. En plus d’être difficile à vérifier tant que le clan Messi ne parlera pas, elle tombe pendant les élections du futur président du Barça et à quelques heures du 8e de finale aller de Ligue des Champions contre Newcastle.

Et alors que Laporta s’est défendu lors d’un meeting ce lundi en fustigeant son ancien partenaire, Javier Tebas est également sorti du silence ce lundi. Et le boss de la Liga contredit clairement les propos de Xavi : «la compétition n’a jamais donné son feu vert ni son soutien financier à une éventuelle signature de Messi par le Barça. La vérité, c’est que personne à Barcelone n’a même demandé d’informations sur la situation de Messi (en 2023), personne ne s’est renseigné. Nous voulions d’abord connaître les prétentions salariales de Messi afin de respecter les règles du fair-play financier du FC Barcelone, ce qui était complexe à l’époque. Nous devions également connaître les conditions de son arrivée, car, compte tenu de sa valeur marchande extrêmement élevée, il était très difficile à recruter.» Voilà qui est dit.