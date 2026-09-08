Comment la vie de Pedri a changé avec Rodri, l’Angleterre milite pour le Ballon d’Or d’Harry Kane

Avec Rodri, Pedri est libre offensivement

Le média Sport parle de « la vie de Pedri avec Rodri ». L’aboutissement de la première titularisation de Rodri à Mestalla démontre à quel point la présence du Ballon d’Or métamorphose le jeu du FC Barcelone sous Hansi Flick. Positionné en véritable sentinelle, l’ancien joueur de Manchester City sécurise l’arrière-garde tout en régulant parfaitement le tempo, ce qui permet à l’ensemble du bloc catalan de remonter d’un cran. Cette assurance défensive offre surtout une liberté inédite à Pedri, désormais déchargé des tâches de récupération bas pour évoluer plus haut aux côtés de Fermín López et Lamine Yamal. Pleinement enthousiasmé par cette association, Flick salue l’apport d’un leader absolu qui garantit à son équipe le contrôle total du ballon réclamé cette saison.

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Harry Kane comme favori pour le Ballon d’Or

L’Angleterre milite pour le Ballon d’Or d’Harry Kane avec le Daily Mirror qui met l’Anglais sur sa Une. Grand favori des bookmakers après une saison stratosphérique à 73 buts avec le Bayern Munich et l’Angleterre, l’Anglais attend avec impatience l’officialisation de la liste des 30 nommés au Ballon d’Or. Salué par Michael Owen comme le « meilleur finisseur de la planète », le capitaine des Three Lions pourrait succéder à l’ancien Red de 2001 et devenir le premier Anglais sacré depuis un quart de siècle. Malgré la concurrence de Kylian Mbappé et les incertitudes liées à l’année de Coupe du Monde, l’attaquant de 33 ans estime avoir réalisé la plus belle campagne de sa carrière et espère décrocher la récompense le 26 octobre à Londres.

Les grands d’Europe veulent détrôner le PSG

Dans la presse espagnole, tout particulièrement chez AS, on parle d’une Ligue des Champions qui démarre très fort. Avec la finale en ligne de mire au Metropolitano le 5 juin 2027, la Ligue des Champions reprend ses droits avec 36 prétendants armés d’ambitions monumentales. Porté par un investissement colossal de 526 millions d’euros, Manchester City mène la danse des prétendants financiers, tandis que le PSG remet sa couronne en jeu en visant un triplé consécutif historique sous Luis Enrique. Côté espagnol, le Real Madrid et le FC Barcelone ont lourdement investi, notamment avec l’arrivée de Rodri en Catalogne, pour contester l’hégémonie parisienne, alors que l’Atlético s’appuie sur la rétention de Julián Álvarez et un mercato ciblé pour jouer les trouble-fêtes. Enfin, la constance d’Arsenal et du Bayern Munich les place naturellement parmi les grands favoris de cette phase de ligue haletante.