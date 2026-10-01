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UEFA Nations League

Portugal : 2 stars en lice pour le rôle de capitaine

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Cristiano Ronaldo @Maxppp

Cristiano Ronaldo (41 ans) a rendu son tablier. Mercredi, l’attaquant a quitté le rassemblement du Portugal. Mais la vie continue sans la star lusitanienne. Plus tôt dans la journée, on a appris que son mythique numéro 7 a déjà trouvé un nouveau propriétaire, à savoir Rafael Leão.

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Ce jeudi après-midi, le Correo da Manha évoque à présent le brassard de capitaine. Pour remplacer CR7, deux joueurs sont en lice. Il s’agit de Bruno Fernandes et de Bernardo Silva. Jorge Jesus tranchera entre les deux hommes, notamment ce soir face au Danemark.

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