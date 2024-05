Olivier Giroud justifie son départ aux États-Unis

La signature de son contrat a été annoncée hier : Olivier Giroud jouera pour le Los Angeles FC dès la saison prochaine. L’attaquant de l’AC Milan joue donc ses dernières semaines avec les Lombards avant de rejoindre l’équipe de France pour l’Euro en Allemagne. Le natif de Chambéry partira ensuite pour les États-Unis et la MLS, rejoindre Hugo Lloris, arrivé à Los Angeles l’hiver dernier.

La suite après cette publicité

« J’ai toujours souhaité finir ma carrière là-bas, et aussi d’un point de vue familial, pour l’expérience de vie, la chance de découvrir un pays un peu lointain, une autre culture, un autre pays anglophone aussi, pour tous mes enfants qui sont nés à Londres. (…) Hugo, mon pote, c’est une belle histoire de se retrouver là-bas, il m’a parlé de la vie à Los Angeles, il m’a parlé du club, des fans et aussi des personnes qui travaillent au club, et notamment John (Thorrington), le directeur », a-t-il justifié au micro de Canal+.