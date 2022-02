BL : l'Union Berlin se rate, Anthony Modeste fait craquer Fribourg, l'Eintracht enfonce Stuttgart

Hier, le Hertha Berlin et Bochum sont restés dos à dos après un match nul 1-1 et la 21e journée de Bundesliga se poursuivait ce samedi. Quatrième, l'Union Berlin a manqué le coche contre Augsbourg. Rapidement menés par un but de Gregoritsch (16e), les joueurs du club de la capitale ont concédé un nouveau but via Hahn (59e). Augsbourg reste premier non relégable après sa victoire 2-0. Autre duel de haut de tableau, le match entre Fribourg (5e) et Cologne (8e) a tourné à l'avantage du club de Rhénanie-du-Nord–Westphalie. Ainsi, le Français Anthony Modeste a trouvé la faille en première période (23e) pour une victoire 1-0. Cologne est désormais sixième derrière son adversaire du jour.

Hoffenheim a aussi chuté dans la première partie de tableau avec une défaite 2-0 contre Mayence. Jae-Sung (79e) et Niakhaté (83e, sp) permettent aux hommes de Bo Svensson d'être dixièmes tandis qu'Hoffenheim descend au huitième rang. L'Eintracht Francfort de son côté remonte à la neuvième position après sa victoire 3-2 contre Stuttgart qui s'enfonce dans la zone rouge (17e). Enfin en seconde partie de tableau, le Borussia Mönchengladbach (13e) piétine encore après son nul 1-1 contre l'Arminia Bielefeld (14e). Pléa avait permis aux Fohlen d'égaliser (38e).

Les matches de l'après-midi