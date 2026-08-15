L’AC Milan désespère et veut brader Rafa Leão

La situation de Rafa Leão se tend sérieusement à l’AC Milan. Selon La Gazzetta dello Sport, l’international portugais n’aurait pas convaincu son entraîneur, et les réserves à son sujet ne seraient pas uniquement liées à son style de jeu. Le joueur est désormais considéré comme un facteur de négativité, notamment après s’être lui-même placé sur le marché. Face à l’absence d’offres concrètes, les Rossoneri seraient ainsi prêts à revoir leurs exigences à la baisse.

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Alors que Milan réclamait initialement 50 à 60 M€, le club lombard serait désormais disposé à laisser partir Leão contre 40 à 45 M€. Une situation qui pourrait profiter à Galatasaray, qui a déjà proposé 35 M€, bonus compris, et qui réfléchit à augmenter son offre. Les Turcs auraient déjà trouvé un accord avec le Portugais, qui pourrait percevoir 12 M€ nets par an, bonus compris. Mais Leão serait davantage enclin à rester à Milan si aucune offre de Premier League, sa destination privilégiée, ne se présente.