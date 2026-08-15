Menu Rechercher
Commenter 18
Serie A

L’AC Milan désespère et veut brader Rafa Leão

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Rafael Leão @Maxppp

La situation de Rafa Leão se tend sérieusement à l’AC Milan. Selon La Gazzetta dello Sport, l’international portugais n’aurait pas convaincu son entraîneur, et les réserves à son sujet ne seraient pas uniquement liées à son style de jeu. Le joueur est désormais considéré comme un facteur de négativité, notamment après s’être lui-même placé sur le marché. Face à l’absence d’offres concrètes, les Rossoneri seraient ainsi prêts à revoir leurs exigences à la baisse.

La suite après cette publicité

Alors que Milan réclamait initialement 50 à 60 M€, le club lombard serait désormais disposé à laisser partir Leão contre 40 à 45 M€. Une situation qui pourrait profiter à Galatasaray, qui a déjà proposé 35 M€, bonus compris, et qui réfléchit à augmenter son offre. Les Turcs auraient déjà trouvé un accord avec le Portugais, qui pourrait percevoir 12 M€ nets par an, bonus compris. Mais Leão serait davantage enclin à rester à Milan si aucune offre de Premier League, sa destination privilégiée, ne se présente.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (18)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Milan

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Milan Logo AC Milan
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier