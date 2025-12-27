Décès Jean-Louis Gasset : le surprenant hommage de Will Still

[Le monde du football pleure la disparition de Jean-Louis Gasset]([https://www.footmercato.net/a2060719783859447271-le-monde-du-football-rend-hommage-a-jean-louis-gasset]()), et Will Still lui a rendu un hommage ce vendredi en partageant sur les réseaux un souvenir marquant : leur expulsion commune lors du match Montpellier-Lens le 31 janvier 2025, qualifiée de « carton rouge lunaire ». Un clin d’œil touchant qui illustre le respect entre les deux entraîneurs malgré cet épisode, et commémore la mémoire de l’ancien coach montpelliérain.

Ce souvenir remonte à une soirée haute en émotions où, alors que Goduine Koyalipou croyait relancer la partie avec un but litigieux, la tension sur les deux bancs avait poussé l’arbitre Bastien Dechepy à expulser simultanément Still et Gasset. Les deux techniciens avaient tenté de montrer leur réconciliation en se serrant dans les bras, sans succès.