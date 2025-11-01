Conflits internes, fissures dans le vestiaire, Boumsong contesté… ça brûle à tous les étages à Auxerre

Maintenu haut la main la saison dernière avec une jolie 11e place en Ligue 1, l’AJ Auxerre avance aujourd’hui dans le brouillard. Le club icaunais a oublié comment se gagnaient des matchs (5 de suite sans victoire), et son bilan, tout au moins rachitique, n’invite pas à l’optimisme pour la suite. Les hommes de Christophe Pelissier pointent à la 17e place, deux points devant Metz, mais plus loin que les défaites en elles-mêmes, c’est la mesure du vide qui pose problème.

La pauvreté de leurs deux dernières sorties face au Havre (1-0), candidat au maintien, et à Strasbourg (3-0), ont suscité la gronde de leurs supporters. En interne non plus, l’ambiance n’est pas au beau fixe. À en croire L’Équipe, le coach Christophe Pelissier serait aujourd’hui sous pression. Arrivé en 2022, le technicien de 60 ans suscite certaines incompréhensions chez ses joueurs, même si un noyau dur reste derrière lui et préfère appeler à l’union sacrée.

Pelissier se plaint du mercato d’Auxerre

Le quotidien révèle que le totem d’immunité accordé à certains joueurs, dont Clément Akpa et Josué Casimir, ferait toutefois grincer des dents dans le vestiaire. Autant que ses choix de ne pas accorder plus de temps de jeu aux prometteurs Lasso Coulibaly et Ibrahim Osman. En conférence de presse cette semaine, le premier tentait de calmer le jeu : «l’énergie est toujours la même à l’intérieur du groupe. On sait que ce sont des périodes qui arrivent dans le football. On accepte et on travaille.»

Dans ce contexte peu enthousiasmant, le directeur sportif David Wantier aurait récemment sondé le groupe au sujet du coach, avec qui des tensions sont nées ces derniers mois. L’entraîneur lui aurait notamment reproché la construction de l’effectif cet été, alors qu’il avait réussi à conserver Lassine Sinayoko et Kevin Danois, comme Pelissier l’espérait. Au sein du staff, le climat est aussi pesant. Jean-Alain Boumsong, nommé en tant que deuxième adjoint, ne ferait pas l’unanimité. Il lui aurait été reproché l’inefficacité de l’équipe sur coups de pieds arrêtés défensifs, lui qui est en charge des défenseurs… Pour leur déplacement ce soir, les Marseillais savent déjà comment faire mal.