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Ligue 1

PSG, Luis Enrique : «on a pas de chance en ce moment»

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Luis Enrique et Rafel Pol @Maxppp
PSG 1-2 Monaco

Présent en conférence de presse après la défaite du PSG face à l’AS Monaco, le coach Luis Enrique n’a pas voulu dramatiser sur la situation. Le technicien espagnol estime aussi que son équipe n’est pas chanceuse en ce début de saison et qu’il n’y a pas vraiment d’autres explications sur cette situation.

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« Non, non, non, non. Si tu n’es pas bien physiquement bien et tu fais ce match, non, il n’y a rien à dire. Le football, il y a des fois où c’est inexplicable et il faut l’accepter. Ce sont les types de matchs où, normalement, si tu as beaucoup de malchance, tu fais match nul. Et aujourd’hui, je me rappelle que chaque année, au cours des trois dernières années, d’avoir des matchs comme ça, inexplicables. Mais aujourd’hui, c’est l’un d’eux mais je veux souligner la mentalité des joueurs. On est là. Ce sera un championnat passionnant et c’est clair qu’en termes de chance, ce n’est pas notre moment. Mais il faut se préparer pour l’avenir. »

Pub. le - MAJ le
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