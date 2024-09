EdF : Christophe Dugarry allume Kylian Mbappé

Kylian Mbappé est encore sous le feu des critiques. Après une performance compliquée contre l’Italie, au Parc des Princes, l’attaquant du Real Madrid n’a pas convaincu. Sa conférence de presse dans laquelle il disait ne pas être préoccupé par ce que les fans, du Parc des Princes notamment, pouvaient penser de lui, était aussi mal passée. Avant la rencontre contre la Belgique, ce lundi soir, au Groupama Stadium (20h45), le capitaine des Bleus est encore passé sur le grill de RMC.

«Les performances de Mbappé sont à l’image de ses déclarations depuis deux ans. Depuis le début de sa carrière, on nous explique qu’il est mature, qu’il a une bonne élocution, mais tout ça a fini par le rattraper. Il se prend pour ce qu’il n’est pas. C’est catastrophique. Il a un avis sur tout (…) Ce n’est pas l’attitude que j’ai envie de voir d’un leader et encore moins d’un capitaine. Il est déconnecté de ce qu’il peut se passer, il est devenu hors sol à cause des louanges qu’on a fait, cela a été tellement loin qu’il a fini par y croire», a violemment expliqué le Champion du monde 1998, sur RMC.