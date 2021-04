Pochettino vs Guardiola, une confrontation pas forcément joyeuse pour le coach parisien

La suite après cette publicité

Le temps défile et tous les supporters parisiens attendent avec impatience cette demi-finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et Manchester City mercredi soir, au Parc des Princes. Une rencontre de luxe dans laquelle Mbappé, Neymar et compagnie vont se frotter à Raheem Sterling et ses coéquipiers. Mais surtout, ça sera les retrouvailles entre Mauricio Pochettino et Pep Guardiola, qui se sont affrontées à 18 reprises dans leur carrière de coach. D'ailleurs, c'est l'entraîneur que l'Argentin a le plus défié. Et le bilan de ce dernier n'est pas fameux face à l'Espagnol, avec 3 victoires, 5 nuls et 1O défaites.

Un triste bilan qui s'explique avant tout par les équipes dirigées par les deux hommes. Quand Mauricio Pochettino était à la tête de l'Espanyol Barcelone, Pep Guardiola faisait des merveilles au FC Barcelone. Ensuite, en Angleterre, le premier était sur le banc de Tottenham quand l'Espagnol s'amusait avec Manchester City. Le dernier cité est toujours chez les Citizens mais aujourd'hui, l'Argentin est au Paris SG. Mais il ne faut pas toujours se fier aux statistiques, surtout dans ce cas-là. Car dans les 18 confrontations entre les deux hommes, l'actuel technicien du PSG a remporté eu le dernier mot dans les deux plus importantes.

Un quart de finale retour de C1 légendaire

Avril 2019. En quarts de finale de Ligue des Champions, le Tottenham de Mauricio Pochettino accueille d'abord le Manchester City de Pep Guardiola. Son frappe à l'aller et les Spurs l'emportent 1-0. Derrière, le match retour restera dans les annales. Alors que les Citizens mènent 4-2 et sont donc virtuellement qualifiés (il y avait déjà 2-2 après 11 minutes), Llorente marque pour le club londonien qui obtient alors à cet instant son billet pour le dernier carré. Les hommes de l'Argentin souffrent et Sterling, au bout du temps additionnel, délivre City. Malheureusement, la VAR intervient et refuse ce but de la qualification pour hors-jeu. Coup de froid à l'Etihad Stadium mais bonheur éternel pour Pochettino, qui échouera finalement en finale face à Liverpool (0-2).

Sinon, Mauricio Pochettino n'a pas toujours eu le sourire contre Pep Guardiola après un coup de sifflet final. Hormis une belle victoire dans le derby catalan en février 2009 et un succès en Premier League en octobre 2016, l'Argentin a souffert face aux plans de jeu de l'Espagnol. Mais cette fois-ci, le technicien de 49 ans semble mieux armé pour défier son homologue et tenter d'inverser la tendance. Car en jeu, il y a une nouvelle finale de C1 pour le Paris SG, tandis que City attend toujours de l'atteindre. Il n'y aura qu'un seul billet à décrocher pour la finale au Stade olympique Atatürk d'Istanbul et les Parisiens comptent bien le récupérer. Ça passera avant tout par un bon résultat à la maison, dans quelques heures.