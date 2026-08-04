MLS
Lionel Messi a donné de l’argent à Madrid
1 min.
@Maxppp
Comme beaucoup de pays européens, chaque été, l’Espagne a été frappée par des incendies forestiers. Ce fut surtout le cas dans la région de Madrid, à l’ouest de la ville, où le feu a fait des ravages. Et comme l’a révélé Isabel Diaz Ayuso sur ses réseaux sociaux, Lionel Messi a tenu à participer financièrement pour reconstruire les zones décimées.
La suite après cette publicité
« Leo Messi a fait don de 80 000 € pour la reconstruction de la Sierra Oeste de Madrid. Je tiens à le remercier et à lui dire que le peuple madrilène espère bientôt l’accueillir pour lui adresser les applaudissements qu’il mérite », a écrit la présidente de la région de Madrid sur ses réseaux sociaux. Joli geste de La Pulga.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer