Lionel Messi a donné de l’argent à Madrid

Comme beaucoup de pays européens, chaque été, l’Espagne a été frappée par des incendies forestiers. Ce fut surtout le cas dans la région de Madrid, à l’ouest de la ville, où le feu a fait des ravages. Et comme l’a révélé Isabel Diaz Ayuso sur ses réseaux sociaux, Lionel Messi a tenu à participer financièrement pour reconstruire les zones décimées.

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« Leo Messi a fait don de 80 000 € pour la reconstruction de la Sierra Oeste de Madrid. Je tiens à le remercier et à lui dire que le peuple madrilène espère bientôt l’accueillir pour lui adresser les applaudissements qu’il mérite », a écrit la présidente de la région de Madrid sur ses réseaux sociaux. Joli geste de La Pulga.