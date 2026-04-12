Le comportement des joueurs du FC Barcelone fait polémique

Samedi soir, c’était derby ! Entre ces deux matchs de quarts de finale de Ligue des Champions face à l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone recevait son voisin et ennemi de l’Espanyol, dans un match qui pouvait pratiquement sceller le titre en cas de succès. Et les hommes d’Hansi Flick l’ont emporté face aux Pericos, avec un succès (4-1), dans un match qui, en plus de cette course au titre national, leur a permis de respirer un peu et de retrouver des sensations en vue de cette opération remontada en Europe. Du côté du Barça, on veut y croire.

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Mais chez nos voisins catalans, on ne parle pas forcément encore de ce retour contre les Colchoneros, mais bien de ce derby polémique qui a été marqué par une certaine tension. Certains joueurs de l’Espanyol n’ont ainsi pas vraiment apprécié le comportement de plusieurs joueurs barcelonais, alors qu’il y a eu plusieurs échauffourées pendant le match et après le match, entre Gavi et Pere Milla notamment. Les joueurs blaugranas ont aussi lancé plusieurs chants anti-Espanyol après la victoire, ce qui a logiquement déplu à leur rival.

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Gavi pointé du doigt

« On a vu, devant tout le monde, le respect qu’ils ont pour leurs collègues de profession », a notamment lancé Pol Lozano devant les caméras de DAZN, avant de surenchérir sur Gavi en zone mixte : « c’est toujours le même, ça ne mérite plus la peine d’en parler ». Il faut dire que le jeune milieu de terrain du Barça a été particulièrement virulent et même parfois un peu provocateur avec les joueurs pericos.

« Quand il y a victoire, on est tous des bad boys. Mais bon, quand tu perds, tu dois encaisser », a de son côté répondu Manolo Gonzalez, l’entraîneur de l’Espanyol. Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans de l’Espanyol - mais aussi d’autres clubs de Liga - s’en sont pris aux joueurs du Barça. Et justement, Lamine Yamal a utilisé ses réseaux pour rajouter un clou dans le cercueil des voisins. Barcelona est Blaugrana. « Il va falloir avaler le venin, comme d’habitude », a écrit le joueur sur son compte Instagram. Voilà qui ne va pas plaire du côté de Cornellà…