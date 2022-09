Le PSG va dégainer une nouvelle offre pour Milan Skriniar

La suite après cette publicité

Christophe Galtier l’a déclaré hier en conférence de presse. Tant que nous ne sommes pas le vendredi 2 septembre, le Paris Saint-Germain refuse d’abdiquer dans le dossier Skriniar. L’affaire semblait pourtant entendue lorsque les médias italiens annonçaient que le défenseur slovaque de 27 ans avait été retiré du marché.

Un énorme soulagement pour Simone Inzaghi, le coach nerazzurro. Il faut dire que, contrairement à l’an passé avec Achraf Hakimi, les Intéristes se sont montrés plus fermes. Skriniar, c’est au moins 70 M€ ou rien. Décidée à ne pas surpayer un joueur à qui il ne reste plus qu’un an de contrat, la direction parisienne n’était pas allée au-delà des 60 M€.

Paris revient à la charge

Mais le mercato ne serait pas le mercato s’il ne nous réservait pas d’énormes surprises, notamment lors du dernier jour. Ce matin, la presse italienne redonnait espoir aux Franciliens en affirmant que si Paris met 70 M€ sur la table, le patron de l’Inter, Steven Zhang, lâchera son joueur, même si c’est contre la volonté de son entraîneur.

Eh bien devinez quoi, le PSG va revenir à la charge ! Alors que l’Inter continue d’affirmer que Skriniar n’est pas à vendre, les Rouge et bleu vont formuler une nouvelle proposition très proche des exigences italiennes selon RMC Sport. Celle-ci avoisinerait les 70 M€, bonus inclus. Selon le média, cette dernière offre a des chances de satisfaire les Milanais.