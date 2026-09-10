James Rodriguez va rebondir en Colombie

Libre depuis fin juillet et la fin de son expérience en Major League Soccer du côté de Minnesota United, James Rodriguez (35 ans) va retrouver un point de chute. Le milieu offensif colombien passé par l’AS Monaco, le Real Madrid et le Bayern Munich est sur le point de rejoindre le 14e club de sa carrière. Celui qui a joué dans douze pays va revenir en Colombie.

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Selon AS Colombia, tout est bouclé pour l’arrivée du gaucher qui devrait être annoncé ce dimanche lors de la rencontre contre Águilas Doradas. Formé à Envigado, James Rodriguez s’apprête à revenir au sein d’un pays dont il est devenu une légende. Il était également évoqué ces derniers jours en Italie du côté d’Avellino.