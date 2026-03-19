Galatasaray annonce une terrible nouvelle pour Victor Osimhen

La soirée de Victor Osimhen n’aura réellement pas été dorée. En effet, le Nigérian sort attristé de la Ligue des Champions avec Galatasaray, après une victoire écrasante de Liverpool hier en huitièmes de finale retour de la compétition européenne (4-1). Une sortie que l’attaquant pouvait prévoir, mais la situation suivante, elle, ne pouvait pas être attendue, tant elle ajoute une couche à la déception. Lors du premier acte, celui-ci a reçu un coup au bras et n’a pas pu reprendre sur le terrain en seconde période.

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Son club vient donc de publier un communiqué sur X, dans lequel il est clairement expliqué que le joueur de la formation turque sera examiné prochainement, en raison d’une fracture au bras. «Notre joueur Victor Osimhen, qui a reçu un coup au bras en première mi-temps du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre Liverpool à l’extérieur, n’a pas pu reprendre le jeu en seconde période en raison d’un risque de fracture, suite aux examens effectués à la mi-temps. Après le match, un examen à l’hôpital, sous la supervision de notre équipe médicale, a confirmé une fracture de l’avant-bras droit, et un plâtre a été posé», peut-on notamment lire.

Victor Osimhen a continué à jouer malgré une fracture

«Une décision concernant une éventuelle intervention chirurgicale sera prise dans les prochains jours après des examens complémentaires», ajoute la formation turque. Mais ce n’est pas tout, dans cette prise de parole du club, on apprend également que l’autre joueur de Galatasaray, Noa Lang, sera opéré à Liverpool dans les prochaines heures, après sa terrible blessure au doigt au cours du même match.

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«Notre joueur Noa Lang, blessé en seconde période lors de ce même match, souffre d’une grave coupure au pouce droit et doit être opéré à Liverpool dans les prochaines heures en présence de notre équipe médicale». Deux arrêts brutaux pour les Turcs, qui vont certainement devoir se passer des deux hommes dans les prochaines semaines, suivant les nouvelles. Reste à savoir si leurs retours seront précipités.